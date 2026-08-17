Celle San Vito salpa sulla Nave Novanta e riscopre la Sagra dei Cicatelli

È tutto pronto, a Celle di San Vito, per due appuntamenti clou dell’estate nel più piccolo comune della Puglia. Oggi, lunedì 17 agosto, dalle ore 21 la panoramica Piazza Magrone si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con “La Nave Novanta”, spettacolo musicale che sta girando l’Italia facendo ballare e cantare tutti al ritmo delle grandi hit internazionali. Attesissimo anche il ritorno della tradizionale “Sagra dei Cicatelli” che si terrà martedì 18 agosto, dalle ore 20.30, sempre in Piazza Magrone. Buon cibo, i sapori genuini dei piatti tradizionali, vino e tanta buona musica per continuare un’estate all’insegna dello stare insieme divertendosi.

“L’agosto cellese sta avendo uno straordinario successo”, spiega la sindaca Maria Palma Giannini. “La Festa del Vicino, poi gli spettacoli di Giuseppe Gaeta e Gianni Ciardo e, ancora, il meraviglioso concerto-tributo di ‘Valentino Aquilano canta Lucio Dalla’ hanno riempito il paese di persone provenienti da ognidove, con un’atmosfera davvero speciale. I prossimi due eventi promettono di regalarci nuove emozioni e momenti di condivisione e di svago da vivere tutti insieme, all’insegna della musica e della nostra grande tradizione enogastronomica”.