Coltivazione di zafferano e rifugio per donne vittime di violenza: premiata masseria del Brindisino

Il riconoscimento ‘Amiche delle terra’, consegnato a Roma dalle donne della Coldiretti, è andato alla masseria rifugio di Gabriella Rondini a San Vito dei Normanni, che accoglie donne vittime di violenza.

Il premio è stato assegnato oggi, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, come annuncia Coldiretti Puglia in una nota.

Alla cerimonia hanno partecipato, fra gli altri, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo, la responsabile nazionale di Donne Coldiretti Mariafrancesca Serra e la ministra del Lavoro Marina Calderone.

La masseria pugliese è stata premiata nella categoria ‘Donne per le donne, l’accoglienza che sfida la violenza’. Accanto alla produzione di zafferano, Gabriella Rondini porta, infatti, avanti ogni giorno un progetto sociale che offre “riparo, ascolto e percorsi di autonomia a chi fugge da soprusi e abusi”.

La Puglia, ricorda Coldiretti, conta oltre 23mila aziende agricole guidate da donne. “In una giornata in cui ricordiamo il peso insopportabile della violenza sulle donne, il premio assegnato a Gabriella Rondini assume un valore ancora più profondo – ha detto Rita Tamborrino, leader di Donne Coldiretti Puglia -. Gabriella rappresenta la forza silenziosa e tenace di tante imprenditrici agricole che, lontano dai riflettori, trasformano le loro aziende in presìdi di libertà, dignità e rinascita”.