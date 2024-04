Fasano: cinque bus (uno dei quali elettrico) per potenziare il trasporto pubblico locale

Sono stati presentati nell’ambito del percorso condiviso iniziato due anni fa con il progetto “Smart Go City”, i nuovi mezzi per la mobilità del trasporto pubblico locale.

Con la candidatura nel maggio 2022 alla seconda edizione della misura della Regione Puglia «Smart go city» (POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse IV «Energia sostenibile e qualità della vita» – Azione 4.4 «interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane» – sub-Azione 4.4.b «Rinnovo del materiale rotabile»), il Comune di Fasano, tramite un percorso progettuale e inclusivo rivolto soprattutto gli studenti delle scuole medie e superiori, ha ottenuto un finanziamento di 1.945.580 euro che ha consentito l’acquisto di 5 nuovi mezzi per la mobilità del trasporto pubblico locale.

Dei 5 nuovi bus, moderni e, soprattutto, meno inquinanti, uno è realizzato ad alimentazione completamente elettrica e di piccole dimensioni, adatto a circolare nel centro storico e dedicato al servizio di trasporto interno al nucleo urbano di Fasano. Gli altri quattro, invece, sono stati progettati ad alimentazione a Diesel euro 6 di due differenti dimensioni, da 8 e 12 mt. Una scelta calibrata sui bisogni di mobilità dei cittadini che risiedono nelle tante frazioni del territorio e che tiene in considerazione le esigenze di spostamento di tanti studenti pendolari.

Una scelta resa possibile grazie al lavoro svolto con le scuole che hanno consentito all’Amministrazione di comprendere le reali esigenze e le criticità del trasporto urbano, soprattutto degli studenti pendolari, principali fruitori del servizio di trasporto pubblico locale.

I nuovi autobus, già operativi da qualche giorno, saranno implementati con una serie di dotazioni tecnologiche che permetteranno di offrire servizi aggiuntivi come la geolocalizzazione, per permettere agli utenti di verificare in tempo reale l’arrivo nelle varie fermate, e integrati con moderne funzionalità in rete volti a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico in un’ottica di transizione graduale ma continua verso forme di mobilità sostenibili.

Alla presentazione dei nuovi bus erano presenti il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessora alla Mobilità Donatella Martucci, il consigliere comunale delegato all’innovazione tecnologica Oronzo Rubino, il direttore Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, Vito Antonacci, la dirigente sezione Mobilità Sostenibile della Regione Puglia Francesca Arbore, la funzionaria referente del bando “Smart go city” Giulia Di Leo, l’esperto in strategie di mobilità a supporto per il Comune di Fasano Pasquale Castellano e il funzionario del Comune di Fasano Giuseppe Pugliese.

“Dalla qualità del trasporto pubblico locale si misura anche la qualità di uno dei servizi più importanti per le città moderne. Grazie al finanziamento di circa 2 milioni di euro e all’impegno dell’assessore alla Mobilità Donatella Martucci e dell’ufficio Trasporti e Mobilità del Comune di Fasano, abbiamo dotato la nostra città di cinque nuovi bus di ultima generazione che consentiranno di garantire un trasporto più confortevole ed con un livello notevolmente ridotto di emissioni di CO2. Nei prossimi mesi, grazie anche al lavoro svolto dal consigliere delegato all’innovazione tecnologica, Oronzo Rubino, presenteremo altre novità per migliorare questo importante e fondamentale servizio per i cittadini della nostra città” ha dichiarato dice il sindaco Francesco Zaccaria.

“L’inaugurazione di oggi è la prima tappa di un processo di ammodernamento complessivo del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Fasano, per realizzare l’obiettivo ancora più ambizioso di rendere questo servizio sempre più efficace e a misura del cittadino”, ha spiegato l’assessora alla Mobilità Donatella Martucci.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui