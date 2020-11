Repubblica Bari compie vent’anni e festeggia regalando un libro in cui si racconta un pezzo di storia della città e della regione attraversato dal giornale con la sua comunità di lettori. “Bari forza 20. I vent’anni di Repubblica Bari: i fatti, i nomi, e storie” è il titolo del volume che sarà distribuito gratuitamente insieme alla copia del giornale mercoledì 18 novembre.

Una cronologia dei fatti più importanti vissuti anno per anno, mese per mese, con una serie di focus (uno per ogni annata): dall’inquinamento da amianto causato dalla Fibronit, l’azienda che ha seminato morte nel cuore del quartiere Japigia, un caso esploso nel 2000, alla tragedia del Covid-19 che stiamo ancora attraversando e che farà ricordare il 2020 come l’anno della pandemia.

In mezzo ci sono le vicende che hanno caratterizzato i due decenni raccontati dai giornalisti di Repubblica Bari: dall’assurda morte di Michele Fazio alla primavera pugliese che tanto ha significato per il rilancio della Puglia nel panorama nazionale e internazionale; dall’abbattimento dei palazzoni di Punta Perotti alla riapertura dopo quasi 20 anni del teatro Petruzzelli; dal dramma di Ciccio e Tore al delitto di Sarah Scazzi; dal fallimento del Bari calcio allo scandalo Ilva; da Papa Francesco che nel giro di pochi mesi è stato per tre volte in Puglia al clamoroso scandalo della Banca Popolare di Bari. Tutto questo passando per le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Silvio Berlusconi, l’imprenditore Gianpaolo Tarantini e alcune escort (anche) baresi: e che hanno stravolto non poco la vita politica italiana.

“Bari forza 20” sarà una preziosa guida per ricostruire i primi anni di questo secolo e per ricordare la strada che ha cambiato la Puglia percorsa insieme da Repubblica Bari e dai suoi lettori.