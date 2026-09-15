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Romina Power debutta con una mostra d’arte a Lecce: apertura il 14 dicembre

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Romina Power porterà per la prima volta in Puglia una sua mostra d’arte. L’esposizione sarà inaugurata il 14 dicembre al Must di Lecce, il Museo storico della città. L’annuncio è arrivato a Melendugno, durante la presentazione del volume Pensieri profondamente semplici.

Nel corso dell’incontro, l’artista ha ripercorso alcuni passaggi della propria carriera e della sua ricerca personale, raccontando i viaggi in India e in Puglia, i ricordi degli anni Settanta e proponendo anche alcuni brani legati alla sua storia musicale.

La mostra leccese unirà pittura e musica. Le opere realizzate da Romina Power saranno infatti accompagnate da contenuti sonori curati dal figlio Yari Carrisi Power, dando vita a un percorso espositivo che intreccerà immagini, esperienze e suggestioni musicali.

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