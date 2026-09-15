Romina Power debutta con una mostra d’arte a Lecce: apertura il 14 dicembre

Romina Power porterà per la prima volta in Puglia una sua mostra d’arte. L’esposizione sarà inaugurata il 14 dicembre al Must di Lecce, il Museo storico della città. L’annuncio è arrivato a Melendugno, durante la presentazione del volume Pensieri profondamente semplici.

Nel corso dell’incontro, l’artista ha ripercorso alcuni passaggi della propria carriera e della sua ricerca personale, raccontando i viaggi in India e in Puglia, i ricordi degli anni Settanta e proponendo anche alcuni brani legati alla sua storia musicale.

La mostra leccese unirà pittura e musica. Le opere realizzate da Romina Power saranno infatti accompagnate da contenuti sonori curati dal figlio Yari Carrisi Power, dando vita a un percorso espositivo che intreccerà immagini, esperienze e suggestioni musicali.