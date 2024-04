Trapianti di cuore: operato al Policlinico di Bari il paziente più anziano d’Italia

Ha ricevuto il suo cuore “nuovo” a fine marzo, a 76 anni suonati, Angelo Maggio da Leporano, che vanta il lusinghiero primato di essere il paziente più anziano che in Italia si sia sottoposto con successo alla procedura complessa del trapianto cardiaco: mentre in altri ospedali lo avevano dato per spacciato, al Policlinico di Bari lo hanno preso in cura e gli hanno salvato la vita, rimettendolo in piedi appena due giorni dopo l’intervento.

Un’equipe, quella diretta dal professor Tomaso Bottio, che ha raggiunto in questi giorni il risultato storico di duecento trapianti dal 2002 a oggi: l’ultimo, quello effettuato su un paziente 71enne di Santeramo, è il ventunesimo dall’inizio dell’anno 2024. “Sono già 21 i trapianti di cuore eseguiti dal 1 gennaio. Grazie all’aumento di donatori, alla disponibilità di tutta l’equipe a muoversi su tutto il territorio nazionale per recuperare organi in eccedenza e al grande lavoro di coordinamento del centro regionale trapianti, stiamo azzerando le liste di attesa per i pazienti in attesa di trapianto in Puglia”, spiega Bottio.

Marina Poci

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui