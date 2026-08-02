A Maurizio Di Fazio il Premio Maglio 2026 Premio alla Carriera a Giuseppe Rizzo

La XV Edizione 2026 del Premio Nazionale di Giornalismo “Antonio Maglio” è stata vinta da Maurizio Di Fazio per l’inchiesta sul capitalismo digitale delle Big Tech “Il prodotto siamo noi. I nostri dati una miniera per pochi”, pubblicata su L’Espresso, del 19 giugno 2026.

I due secondi premi vanno a Ilaria Romano per il reportage dal Libano, nei giorni più duri dell’attacco israeliano, dal titolo “Sotto un cielo di bombe”, pubblicato su Nuova Ecologia, di maggio 2026, e Pierpaolo Spada per la denuncia dello sfruttamento minorile “Minori a rischio. L’esercito dei bambini ambulanti e invisibili”, pubblicato sul Nuovo Quotidiano di Puglia, del 26 giugno 2026.

Il Premio alla Carriera è stato assegnato all’inviato Rai Giuseppe Rizzo, originario di Trepuzzi. Laurea in Giurisprudenza all’Università del Salento, stage a Bruxelles alla Commissione Europea, presso l’Ufficio Portavoce dei Commissari, poi a Roma, praticante giornalista per il canale web di informazione sulle Politiche Ue Tiscali Europa, diretto da Giovanni Valentini. Collaborazioni con diverse testate, tra cui il periodico Diario, diretto da Enrico Deaglio. Quindi per 11 anni giornalista di Esteri presso l’agenzia Adnkronos, per la quale ha seguito soprattutto il Medio Oriente, negli anni delle Primavere arabe, con trasferte in Egitto, Tunisia, Libia, Siria, Pakistan, ma anche Angola, Sierra Leone, Senegal e altri Paesi “caldi”. Quindi nel 2015 il concorso in Rai, con prima sede, per due anni, la Tgr Molise. Poi il Tg1, dove ha seguito da inviato, tra l’altro, le Olimpiadi invernali di Pechino, i funerali della Regina Elisabetta, l’incoronazione di Re Carlo, i funerali di Pelè in Brasile, la guerra di Gaza dopo il 7 ottobre 2023, la guerra in Libano nel 2024, la Groenlandia nelle mire di Trump, i mondiali di calcio in Usa nel 2026. Conduttore delle edizioni del mattino del Tg1 e di diversi speciali, tra i più recenti quelli sulla guerra in Iran.

SEZIONE “COMUNICARE IL SALENTO”

Riconoscimento Speciale all’imprenditrice Sabrina Paola Seclì, che, nel cuore del Salento, ha dato vita a un sogno fatto di ago, filo ed eccellenza. Fondatrice e Ceo di SPS Manifatture, di Collepasso, ha saputo trasformare l’alto artigianato tessile in pura poesia per la moda globale. Con una solida formazione alla SDA Bocconi, l’imprenditrice salentina traduce l’immaginazione delle più grandi maison internazionali in capolavori d’Haute Couture, custodendo l’anima autentica e fiera del Made in Italy. Il suo successo non risiede solo nei numeri, ma nelle persone. Sabrina guida l’azienda con amore e coraggio, promuovendo la leadership femminile e creando un luogo di benessere condiviso. Per questo impegno etico e umano, ha ricevuto nel 2023 la Mela d’Oro del Premio Marisa Bellisario e il “Women Value Company”. A coronamento di una vita dedicata al lavoro e alla sua terra, nel 2026 viene nominata Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana: un traguardo che celebra il valore di una donna che intreccia passione, bellezza e futuro.

SEZIONE “I GIOVANI COMUNICANO”

Targa Speciale al Liceo Classico e Scientifico “Quinto Ennio” di Gallipoli (dirigente Novella Italia Pepe). In particolare gli studenti e le studentesse dell’orientamento Classico hanno lavorato al progetto “Francesco, ribellione e follia”, realizzando un podcast che trae spunto dalla vita di San Francesco d’Assisi per affrontare alcuni temi del presente. Studenti e studentesse dello Scientifico hanno messo a punto il progetto “One Health”, con interviste in video ad esperti sul tema “La salute globale”. Il podcast è arricchito dall’intervento della senatrice a vita e nota farmacologa, famosa per le sue ricerche sulle cellule staminali, Elena Cattaneo. Alla proiezione dei video saranno anche presenti due esponenti della Uil Scuola: la segretaria provinciale Carmela Rolli, e il presidente dell’Assemblea provinciale, Arturo Gaetani.

Ai quattro Giornalisti premiati, il Presidente del Rotary Club Lecce Sud, Salvatore Spagnolo, consegnerà una penna di pregio, simbolo storico del lavoro giornalistico e dei suoi protagonisti che, anche con i più moderni strumenti di comunicazione, sono chiamati, ieri come oggi, a garantire un’informazione di qualità, libera e plurale. La penna (firmata dal disegnatore e orafo di fama internazionale, Gerardo Sacco) è arricchita dall’originale incisione del volto di Paul Harris, fondatore nel 1905 del Rotary come Associazione di servizio impegnata a rendere la società più equa e solidale in ogni parte del Mondo.

Gli Attestati saranno consegnati nel corso di una cerimonia che si svolgerà ad Alezio (Lecce) sabato 5 settembre 2026, con inizio alle ore 19:00, nella piazza antistante il Museo Messapico intitolata ad Antonio Maglio. La serata di premiazione sarà condotta dai giornalisti Maria Teresa Carrozzo e Vincenzo Maruccio e aperta dal presidente dell’Associazione Maglio, Adelmo Gaetani, e dal sindaco di Alezio, Andrea Vito Barone. Seguiranno i saluti delle autorità presenti e il presidente onorario dell’Associazione, prefetto Carlo Schilardi, terrà l’intervento conclusivo. Tra gli invitati rappresentanti istituzionali, religiosi, esponenti delle professioni e dell’imprenditoria, del mondo universitario, scolastico, della cultura e della società civile.

All’iniziativa, promossa dall’Associazione Maglio e dal Comune di Alezio con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa, collaborano Rotary Club Lecce Sud, Quarta Caffè, Cantina Coppola di Gallipoli, Consorzio Olio Extravergine Dop di Terra d’Otranto, Azienda Foresta Forte, Agriturismo Santa Chiara di Alezio e la rivista on line ilGrandeSalento.it