Abbattimento liste d’attesa, la Regione varfa un piano da 15 milioni

La giunta regionale pugliese ha approvato un ambizioso piano per ridurre le liste di attesa nel sistema sanitario, con un investimento previsto di 15 milioni di euro per offrire 124.320 prestazioni.Questo piano prevede una serie di misure volte a migliorare l’efficienza e la tempestività dei servizi sanitari. Tra le iniziative principali ci sono attività di recall per i cittadini, che serviranno a confermare le esigenze, anticipare o disdire gli appuntamenti. Inoltre, gli ambulatori saranno aperti per 12 ore al giorno, anche durante i festivi.Un aspetto importante del piano è la verifica delle appropriatezze delle prescrizioni e il monitoraggio delle prenotazioni.

Questa fase sperimentale costituirà la base per aggiornare il Piano Regionale di Gestione delle Liste di Attesa, contribuendo così a rispondere in modo più efficace ai bisogni assistenziali dei cittadini.Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha dichiarato: “I piani sono sperimentali e allo stesso tempo molto ambiziosi. Ringrazio tutte le aziende per il lavoro svolto. Da questo momento, siamo tutti impegnati a mantenere l’impegno preso con i cittadini”. Ha sottolineato l’importanza di un’adeguata collaborazione tra gli operatori sanitari e le aziende per raggiungere l’obiettivo di migliorare la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario.L’assessore alla Salute, Donato Pentassuglia, ha aggiunto: “L’obiettivo non è abbattere in cinque mesi le liste d’attesa, ma imprimere un’accelerazione al miglioramento del Sistema sanitario regionale. Siamo consapevoli delle difficoltà attuali, in particolare la carenza di personale, ma siamo convinti che ci siano ampi margini di miglioramento”.