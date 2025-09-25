Abusi su una 13enne in provincia di Brindisi: indagati due adolescenti

La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Lecce ha aperto un’inchiesta su presunti abusi sessuali nei confronti di una 13enne, in un comune del Brindisino, da parte di un 12enne e di un 15enne.

La notizia è riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia ed è stata confermata all’ANSA.

I due adolescenti sono indagati per violenza sessuale e sequestro di persona.

Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dai Carabinieri.