Addio a Tonino Saponaro, per 40 anni al timone dell’informazione di Trcb

E’ morto a Ostuni Tonino Saponaro, ideatore, fondatore ed editore di Tele Radio Citta Bianca, l’emittente televisiva che per quasi 40 anni è stata una voce importante dell’informazione in Puglia. Con la sua passione e la sua competenza, per decenni ha animato in dibattiti politici mettendo spesso a disposizione microfoni e telecamere di chi non aveva voce.

Dagli studi di Trcb sono passati decine di giornalisti e operatori tv che hanno iniziato lì la propria carriera, raccontando da ogni angolo della provincia di Brindisi la cronaca, la vita cittadina e lo sport.

Alla famiglia di Tonino le più sentite condoglianze dal direttore e dalla redazione di Senza Colonne News.