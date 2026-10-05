Aeroporto di Brindisi, conclusa la riqualificazione della pista: più efficienza e controllo digitale

Si è concluso l’iter tecnico-amministrativo dei lavori realizzati negli ultimi mesi all’aeroporto di Brindisi, con il rilascio del certificato di collaudo e il conseguimento dell’agibilità da parte di Enac.

Tra gli interventi principali figura la riqualificazione della pista, che potrà ora essere utilizzata non soltanto per decolli e atterraggi, ma anche come via di rullaggio degli aeromobili. L’obiettivo è rendere più rapido ed efficiente il movimento degli aerei a terra, riducendo i tempi soprattutto nelle giornate caratterizzate dai maggiori picchi di traffico.

Il progetto introduce anche una rilevante innovazione tecnologica. È stata infatti completata l’integrazione tra il sistema di gestione delle luci delle piste e la Remote Tower di Enav, la torre di controllo digitale che permette di gestire le operazioni aeroportuali attraverso sistemi avanzati.

In particolare, dalla torre sarà possibile controllare a distanza l’illuminazione delle piste 13/31 e della nuova 5/23, regolando le luci in funzione delle condizioni meteorologiche e di visibilità. Secondo Aeroporti di Puglia, si tratta del primo prototipo di questo tipo di controllo entrato in esercizio.