Aeroporto di Brindisi, revocato il Notam sul carburante: nessun volo cancellato

All’aeroporto di Brindisi la situazione è regolare. Il carburante è disponibile e nel corso della giornata sono attesi ulteriori rifornimenti, con l’arrivo di sette autocisterne. Il Notam, il bollettino aeronautico che ieri segnalava per oggi una disponibilità limitata di carburante nello scalo, è stato revocato questa mattina alle 8.

A comunicarlo è Aeroporti di Puglia, che sottolinea come non si siano registrati problemi operativi né cancellazioni di voli. La società, che gestisce anche lo scalo brindisino, ha inoltre precisato che i mezzi per il rifornimento sono in arrivo già dalle prime ore del mattino, così da assicurare la piena regolarità delle attività aeroportuali.