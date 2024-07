Aggredisce genitori e sorella che gli negano soldi per la droga: 45enne arrestato a Lizzanello

Un 45enne di Lizzanello è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Cavallino e condotto nel carcere di Lecce Borgo San Nicola per il reato di maltrattamenti in famiglia in flegranza: nella tarda serata di ieri i militari sono intervenuti perché l’uomo, tossicodipendente e privo di occupazione, avrebbe aggredito fisicamente e verbalmente i genitori e la sorella che gli negavano il denaro occorrente, si presume, per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Sembra che anche in altre occasioni si siano verificati episodi di violenza domestica dello stesso tipo e per le stesse ragioni, anche se nessuna denuncia è stata mai presentata dalle vittime.

(immagine di repertorio)

