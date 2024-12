Agguato a Lecce: ucciso un 43enne presunto affiliato di un clan barese

Un uomo di 43 anni, Giuseppe De Giosa, originario di Bari e presunto affiliato ad un clan della criminalità mafiosa barese, è stato ucciso mentre si trovava in via Papini, a Lecce, con colpi d’arma fuoco al volto. L’agguato è avvenuto in una zona non distante dal quartiere Santa Rosa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti Squadra Mobile che stanno indagando per identificare i responsabili e stabilire il movente. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il 43enne fosse giunto sul posto a bordo di una Fiat Panda bianca. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni residenti che hanno udito le urla e poi gli spari. L’agguato è avvenuto in un’area periferica prossima alle campagne, ma comunque nella zona ci sono anche diverse abitazioni.

Il corpo è stato trovato per terra accanto all’auto che aveva gli sportelli e il cofano aperti. Sia nell’abitacolo che per terra sarebbero stato trovati pacchi contenenti droga. L’omicidio potrebbe dunque essere maturato per contrasti nel mondo della droga. Sul posto sono intervenuti anche il procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce Guglielmo Cataldi e il medico legale Alberto Tortorella.

Si tratta del terzo omicidio avvenuto in Puglia negli ultimi tre giorni.