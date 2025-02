Al Miulli di Acquaviva delle Fonti minacce e schiaffi contro due infermieri

Due infermieri in servizio nel Pronto Soccorso dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti sono stati aggrediti nel pomeriggio di ieri, 19 febbraio, dalla parente di una paziente.

Secondo quanto ricostruito finora, una donna avrebbe accompagnato sua madre in ospedale intorno alle quattro e mezza. La paziente non presentava un quadro clinico complesso ma sua figlia avrebbe dato in escandescenze: avrebbe prima urlato minacce all’indirizzo dell’infermiera e, quando un collega è intervenuto per riportare la calma, lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo per poi allontanarsi.

L’episodio è stato denunciato dalle vittime, un uomo e una donna, che hanno avuto rispettivamente tre e un giorno di prognosi.

Gli accertamenti dei Carabinieri si basano anche sulle immagini dei sistemi di sicurezza ospedalieri. La direzione dell’ospedale “condanna quanto accaduto” definendo il gesto “inqualificabile” ed esprime “vicinanza” ai due infermieri aggrediti.