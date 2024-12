Alberobello: chiesto rinvio a giudizio per la 15enne che prese a calci il gatto randagio Grey

La PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Bari Caterina Lombardo Pijola ha chiesto il rinvio a giudizio per la 15enne di Alberobello accusata di aver colpito a calci un gatto randagio per gettarlo nelle acque gelide della fontana della piazza centrale della città: in relazione all’episodio, avvenuto il 7 gennaio scorso, la giovanissima, che fu oggetto di una gogna mediatica senza precedenti, è accusata di maltrattamento di animali.

Il video che riprendeva il gesto e le risate successive della ragazzina contro Grey, appartenente a una colonia felina di Alberobello, fu registrato da un coetaneo, condiviso sui social network e diffuso sulle chat di WhatsApp, tanto da scatenare contro la 15enne una vera e propria persecuzione che costrinse il sindaco di Alberobello a richiamare la cittadinanza invitando tutti a porre fine alla violenza verbale scatenata contro la giovane).

L’indagine, basata sull’acquisizione di prove video, testimonianze e denunce, si è conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio: l’udienza preliminare è fissata per il 20 gennaio 2025 davanti alla Gup Francesca Stilla.

Marina Poci