Allerta meteo in Salento: trombe d’aria in mare, pescatori invitati a rientrare

Allerta maltempo in Salento: sulla costa al largo del Capo di Leuca si sono sviluppate alcune trombe d’aria e il fenomeno sta interessando tutta la dorsale adriatica da Castro a Santa Cesarea Terme, passando per Tricase, fino a Santa Maria di Leuca.

A Castro si sono registrati contemporaneamente addirittura tre vortici, distanti pochi metri l’uno dall’altro.

Al momento non si registrano danni, ma le Capitanerie di Porto hanno invitato proprietari di natanti e pescatori a rientrare. Bandiera rossa anche in tutti i lidi, la maggior parte dei quali hanno chiuso le entrate non appena si è alzato il vento.

A Nardò la scorsa notte un fulmine ha incendiato una palma all’interno del giardino del santuario dei Santi Medici. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco. Anche in questo caso non si registrano ulteriori danni a persone o cose.

Marina Poci

(foto di TGR Puglia)

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui</a