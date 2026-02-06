Alluvione di ottobre 2025 nel Brindisino: riconosciuta la calamità naturale

È stato riconosciuto il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali che, tra il 1° e il 2 ottobre 2025, hanno interessato il territorio della Provincia di Brindisi.

Con un decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, è stata accolta la proposta avanzata dalla Regione Puglia (deliberazione di Giunta n. 1816 del 19 novembre 2025). Il provvedimento apre all’attivazione degli interventi compensativi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale, disciplinato dal decreto legislativo n. 102/2004, a favore delle imprese agricole che hanno riportato danni alle strutture aziendali.

Le misure potranno essere applicate, in particolare, nel territorio agricolo del Comune di Ostuni, dove numerose aziende risultano colpite dalle conseguenze degli eventi meteo.

Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha accolto con favore il riconoscimento: «È un segnale concreto di attenzione verso le imprese agricole e un primo sostegno, indispensabile, per la ripresa di un comparto messo a dura prova». Il primo cittadino ha però ricordato anche la tragedia che ha segnato la comunità durante l’emergenza: «Resta vivo il dolore per la scomparsa del nostro concittadino Oronzo Epifani. A lui va il pensiero commosso della città e alla famiglia la vicinanza più sincera».

Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Solo dopo la pubblicazione, le aziende interessate potranno presentare domanda per accedere alle provvidenze, secondo modalità e termini che verranno indicati dagli uffici regionali competenti.

Per il territorio, il riconoscimento rappresenta un passaggio decisivo per sostenere la ripresa, favorire il ripristino delle strutture produttive danneggiate e tutelare il tessuto economico locale.