Amministrative in Puglia, eletti 48 sindaci: sei Comuni al ballottaggio, Rogoli record a Mesagne

Primo turno chiuso in Puglia per le elezioni amministrative che hanno coinvolto 54 Comuni della regione: sono già 48 i sindaci eletti, mentre in sei centri si tornerà alle urne per il ballottaggio del 7 e 8 giugno. Tra i Comuni che andranno al secondo turno ci sono Trani, Molfetta, San Vito dei Normanni, San Giovanni Rotondo, Casarano e Tricase.

Dei 48 primi cittadini eletti, 40 sono uomini e 8 donne. Tra le sindache più votate spiccano Giovanna Bruno, riconfermata ad Andria con oltre il 77% dei consensi, e Fiorenza Pascazio, rieletta a Bitetto con più del 68%.

Nel Brindisino il dato più netto arriva da Mesagne, dove Francesco Michele Rogoli, sostenuto dal campo largo, ha ottenuto oltre l’86% delle preferenze, risultando il sindaco più suffragato della regione.

Nel Foggiano sono stati eletti otto uomini e due donne, a Ordona e Rocchetta Sant’Antonio. A San Giovanni Rotondo il ballottaggio vedrà invece sfidarsi due candidate donne. Nel Salento eletti 16 sindaci uomini e tre donne, nei Comuni di Melpignano, Monteroni di Lecce e Corigliano d’Otranto. Nel Tarantino, infine, eletti quattro uomini e una donna, a Fragagnano.