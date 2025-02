Ancora candeggina per le strade di Bari: cagnolina morta avvelenata “soffrendo pene atroci”

Una cagnolina è morta avvelenata in via Pellegrini, nel quartiere Carrassi di Bari, dopo aver ingerito candeggina versata per strada, probabilmente mescolata ad altre sostanze tossiche: si aggiunge agli (almeno) altri due cani trovati morti a San Pasquale nei giorni scorsi, uccisi con le stesse modalità. L’episodio è stato segnalato da un volantino affisso per il rione, nel quale si denuncia che l’animale “ha lasciato i suoi affetti, soffrendo pene atroci, perché qualcuno si è macchiato di un atroce reato: spargere veleno”.

L’allarme è alto anche perché nella via si trova l’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti Puglia, alla cui sede hanno accesso moltissime persone che si spostano grazie ai cani guida: si tratta, per persone non indipendenti, di compagni preziosi, la cui perdita determinerebbe una inestimabile compromissione della quotidiana libertà di movimento.

l’AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) ha già presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Bari chiedendo di indagare per individuare i responsabili. Anche la Lndc Animal Protection sembra intenzionata a fare altrettanto. La presidente di quest’ultima associazione, Piera Rosati, ha intanto fatto appello a chiunque abbia informazioni utili o abbia assistito a comportamenti sospetti, affinché collabori con le forze dell’ordine o contatti l’ente.

Marina Poci