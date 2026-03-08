Ancora nessuna traccia di Elena, scomparsa nel Foggiano

Proseguono senza sosta le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne di origine rumena scomparsa da lunedì 2 marzo. La denuncia è stata presentata nel tardo pomeriggio dello stesso giorno da una connazionale, recatasi in questura per segnalare la sparizione della giovane.

La Prefettura di Foggia ha diffuso una fotografia della ragazza, invitando chiunque sia in possesso di informazioni utili a contattare immediatamente il 112.

Secondo quanto ricostruito finora, Elena, rimasta senza genitori e senza fratelli o sorelle, era arrivata a Foggia circa tre mesi fa insieme alla connazionale con cui conviveva. La mattina del 2 marzo le due si sarebbero recate, come di consueto, nei pressi della statale 16 in direzione San Severo, dandosi appuntamento al termine della mattinata per rientrare insieme a casa. Da quel momento, però, della 21enne si sono perse le tracce.

L’amica avrebbe tentato più volte di contattarla telefonicamente, senza ottenere risposta. Poco dopo è scattato l’allarme. Già nella serata del 2 marzo, le forze dell’ordine hanno ritrovato il cellulare della giovane sul ciglio della strada.

Le operazioni di ricerca sono andate avanti anche con il supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco della direzione regionale della Puglia, arrivati da Bari e Taranto, che nella notte tra giovedì e venerdì hanno ispezionato anche un grande vascone irriguo, senza riscontri. Controllati inoltre pozzi e terreni agricoli lungo la statale 16, nell’ambito del piano per la ricerca delle persone scomparse coordinato dalla Prefettura.

Le indagini sono affidate alla squadra mobile, che al momento non esclude alcuna pista. Nella denuncia, l’amica della ragazza avrebbe riferito anche di alcuni uomini che, nelle settimane precedenti alla scomparsa, avrebbero infastidito le due donne.