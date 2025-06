Andria, 20enne in ospedale: accoltellato per futili motivi mentre andava al lavoro

Un ventenne del posto è stato aggredito con un coltello poco prima delle 7 di oggi, 12 giugno, ad Andria, quando era appena uscito da casa per andare al lavoro: il giovane, ferito a braccia, viso e scapola, è stato soccorso e condotto all’ospedale cittadino Bonomo in codice rosso, ma nel corso delle ore le sue condizioni sarebbero migliorate, tanto che non sarebbe stato escluso dai sanitari che lo hanno in cura il pericolo di vita.

Stando a quanto riferito dalla vittima stessa, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite per futili motivi.

Sull’accoltellamento indagano gli agenti della Polizia di Stato.

Marina Poci