Angelo Greco, 101 anni al servizio dei valori dell’Arma dei Carabinieri

A Galatina, l’Appuntato Angelo Greco ha raggiunto l’incredibile traguardo dei 101 anni, una vita che trascende il tempo e lascia un’impronta profonda nella memoria della comunità e dell’Arma dei Carabinieri. Nato a Neviano nel 1925, Greco entrò in servizio nel dicembre 1943, partecipando alla lotta al banditismo in Sicilia e prestando servizio nei presidi di frontiera a Livigno. Dopo oltre vent’anni in prima linea, ha scelto la quiete di Galatina, portando con sé un patrimonio di integrità e umiltà che oggi ispira le nuove generazioni di Carabinieri.

Il Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, gli ha consegnato una riproduzione in argento della storica sciabola dei Carabinieri a cavallo, lodandone vita e valori come esempio di onore e integrità. La visita del Colonnello Andrea Siazzu e del Capitano Alessandro Monti, insieme alla sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha trasformato il compleanno in un incontro tra generazioni, celebrando un legame indissolubile tra l’Istituzione e chi l’ha servita con dedizione. Circondato dall’affetto di familiari, amici e colleghi, Angelo Greco ha confermato con umiltà e fermezza che “Carabiniere si è per sempre”.