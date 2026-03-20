Assalti ai bancomat con la “marmotta”: sgominata banda foggiana, cinque arresti in Irpinia

Smantellato un gruppo criminale specializzato negli assalti ai bancomat con la tecnica della “marmotta”. I Carabinieri del Comando provinciale di Avellino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di cinque giovani, tutti originari della provincia di Foggia, di età compresa tra i 21 e i 29 anni. Un sesto componente del gruppo risulta al momento irreperibile ed è attivamente ricercato.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura, al termine di un’articolata attività investigativa avviata alla fine del 2024, in seguito a un incremento significativo di attacchi agli sportelli automatici nella provincia.

Le indagini, coordinate dalla Procura irpina, si sono sviluppate attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, l’esame dei flussi telefonici e telematici e il monitoraggio di alcuni veicoli sospetti. Fondamentali anche le comparazioni antropometriche che hanno consentito di ricostruire l’identità dei presunti responsabili.

Agli indagati vengono contestati, a vario titolo e in concorso, i reati di furto aggravato, danneggiamento e detenzione e trasporto di materiale esplosivo. In particolare, sarebbero coinvolti negli assalti all’ATM della BPER di Gesualdo, avvenuto nel settembre 2024, e a quello della BPM di Lacedonia, nel dicembre dello stesso anno. Non si esclude, inoltre, un loro coinvolgimento in episodi analoghi verificatisi in Abruzzo e Molise.

Il giudice, valutata la gravità dei fatti e condividendo gli elementi raccolti dagli investigatori, ha disposto per i cinque indagati la misura degli arresti domiciliari, in attesa degli interrogatori di garanzia.