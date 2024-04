Assalto ai postamat: in Salento i Cacciatori di Puglia, Squadrone elicotterato dell’Arma dei Carabinieri

A seguito dei recenti attentati dinamitardi compiuti a distanza di sole 24 ore ai danni dei postamat di Castrignano del Capo e Tricase, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ha predisposto controlli in tutto il Salento meridionale avvalendosi anche di reparti altamente specializzati.

Già dalle prime ore di ieri, 19 aprile, infatti, sono state predisposte misure di controllo e di vigilanza sul tutto il territorio: presidiati, in particolar modo, le principali arterie stradali e i punti di accesso dei comuni salentini. Le aree più impervie e rurali sono state rastrellate dallo Squadrone eliportato Cacciatori di Puglia, unità specializzata dell’Arma alla ricerca di tracce che possano portare all’identificazione dei responsabili e di eventuali altri ordigni.

Gli Squadroni eliportati “Cacciatori” di Calabria, Sardegna, Sicilia e Puglia sono reparti a elevata specializzazione che sintetizzano in un’unica visione operativa procedure militari e tecniche di polizia. Essi supportano i reparti territoriali dell’Arma nella lotta alla criminalità organizzata su terreni impervi, agendo in simbiosi con elicotteri e unità cinofile. Le loro capacità spaziano dalle infiltrazioni diurne e notturne agli “appiattamenti” condotti nelle condizioni ambientali più difficili.

L’attività dei Cacciatori si sono concentrate prevalentemente nelle aree boschive e nelle zone rurali dove è più facile trovare rifugio, estendendo i controlli dal versante ionico a quello adriatico.

Per le aree più inaccessibili i militari si sono avvalsi anche di mezzi tecnologicamente avanzati per individuare eventuali nascondigli.

L’attività investigativa è ancora in corso e intanto le forze di Polizia, in sinergia tra loro, stanno lavorando per garantire la massima sicurezza ed evitare il verificarsi di episodi simili in futuro.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui