Assalto al Postamat di Torremaggiore: esplode un bancomat nella notte, banditi in fuga

Nuovo assalto a un bancomat in Puglia. Nella notte è stato preso di mira il Postamat dell’ufficio postale di Torremaggiore, nel Foggiano. Secondo le prime ricostruzioni, quattro persone hanno fatto esplodere lo sportello utilizzando un ordigno tipo “marmotta”, inserito nella fessura del bancomat, per poi fuggire a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Non è ancora chiaro se siano riusciti a impossessarsi del denaro. Sull’episodio indagano i carabinieri. Il sindaco Emilio Di Pumpo ha chiesto un rafforzamento dei controlli notturni, sottolineando la necessità di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e tutelare un servizio essenziale per la comunità.