Aumentano le strutture Covid: ora anche Ceglie e San Pietro

Aumentano le strutture Covid della Puglia e del Brindisino, con Ceglie Messapica e San Pietro Vernotico. In Puglia da 34 le strutture passano a 38, Ecco l’elenco completo degli ospedali “assoldati” per combattere il Covid: Policlinico di Bari, pediatrico Giovanni XXIII a Bari, Perinei di Altamura, San Paolo di Bari, Di Venere a Bari, Putignano, Ppa di Triggiano, Ppa di Terlizzi, Riuniti di Foggia, Cerignola, San Severo, Torre Maggiore, Perrino di Brindisi, Ostuni, Pta di Ceglie Messapica, Pta di Mesagne, Pta di San Pietro Vernotico, Moscati di Taranto, Manduria, Castellaneta, Martina Franca, Ppa di Grottaglie, Pta di Mottola, ospedale di comunità a Massafra, Vito Fazzi di Lecce, Caterina Novella di Galatina, San Cesario, Bisceglie, Barletta, Ppa di Canosa, gruppo Villa Maria – Casa di Cura Medicol; Città di Bari Hospital – Casa di Cura Mater Dei, gruppo Universo Salute di Foggia, Casa di Cura Monte Imperatore, “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, Casa Sollievo della Sofferenza”, Casa di Cura San Michele e gruppo Universo Salute (Bat). Come detto, però, non tutti sono ancora attivi. “Come programmato – aveva spiegato qualche giorno fa il governatore Michele Emiliano – stiamo adeguando gli ospedali pugliesi ai nuovi scenari epidemiologici, che vengono periodicamente aggiornati. Un grande lavoro che sta avvenendo su tutto il territorio pugliese nelle strutture ospedaliere pubbliche e in alcune strutture private accreditate”.