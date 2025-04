Bari, al via il processo per i furbetti del Green Pass: ottennero il certificato senza mai essersi vaccinati

È cominciato oggi, 10 aprile, presso il Tribunale di Bari, il processo a carico di 69 persone ritenute responsabili di accesso abusivo ai sistemi informatici e falso: sono accusate di aver ottenuto, a partire da giugno 2021, falsi GreenPass senza mai essersi vaccinati contro il Covid-19.

Le indagini avrebbero accertato che gli imputati avrebbero avuto accesso al sistema dell’Anagrafe Vaccinale di Regione Puglia utilizzando le credenziali di un’infermiera della provincia di Bari, a cui una persona attualmente ignota le avrebbe fornite (non è chiaro se in cambio di denaro o altro).

Per tutte le 69 persone è stato chiesto il rinvio a giudizio.

Il processo è stato aggiornato al prossimo 13 novembre per consentire di ovviare ad alcuni difetti di notifica: in quella sede, potranno essere eventualmente avanzate alla Giudice Casu richieste di riti alternativi (quali patteggiamento o abbreviato).

La ASL, indicata parte offesa, ha scelto di non costituirsi parte civile.

Marina Poci