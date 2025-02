Bari, candeggina versata per strada: morti due cani, altri in fin di vita

IL presidente dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, Lorenzo Croce, ha segnalato che negli ultimi giorni almeno due cani sarebbero morti per avvelenamento da candeggina a Bari, mentre altri sono in fin di vita: è accaduto tra via Postiglione, via Maria Cristina di Savoia, via dei Mille, via Amendola, via Pisacane e in prossimità dell’area di sgambamento di Vico Capurso, nel quartiere San Pasquale, dove il detergente sarebbe stato versato direttamente per strada proprio con lo scopo di uccidere gli animali.

La circostanza sarebbe stata confermata anche da alcuni residenti, che si sono accorti della presenza di buste di candeggina nei paraggi dei luoghi in cui sono stati rinvenuti i cani.

“Per i cani la candeggina è sicuramente un veleno” – scrive Croce – “Se malauguratamente ingeriscono questa soluzione di acqua e ipoclorito di sodio, la cui concentrazione nei prodotti per l’igiene varia dal 3% al 6%, finiscono con le pareti dell’esofago e la bocca corrose. Anche solo respirarne i vapori può essere pericoloso. Salivazione eccessiva, diarrea, deglutizione faticosa, vomito sono i primi segnali d’allarme”. Tutti sintomi che avrebbero manifestato gli animali baresi.

L’associazione si attiverà nei prossimi giorni per depositare un esposto alla Procura della Repubblica del capoluogo.

Marina Poci