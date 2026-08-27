Bari celebra il Governo Meloni, il 4 settembre evento nel porto: «Sarà una giornata storica»

Sarà il porto di Bari a ospitare, il prossimo 4 settembre, la manifestazione organizzata per celebrare il Governo guidato da Giorgia Meloni, destinato a diventare il più longevo nella storia della Repubblica. Una ricorrenza che Fratelli d’Italia si prepara a sottolineare con un grande evento alla presenza della presidente del Consiglio e dei principali esponenti nazionali del partito.

«Sarà un evento storico, che ci rende orgogliosi ma anche consapevoli di questa importante responsabilità», ha dichiarato l’europarlamentare e coordinatore provinciale di FdI Michele Picaro. Nel suo comitato elettorale di via Garibaldi, a Bari, si è svolto il primo incontro organizzativo in vista dell’appuntamento. Presenti anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il senatore Filippo Melchiorre e i militanti di Gioventù nazionale, ai quali sarà affidata una parte significativa dell’organizzazione.

All’interno dell’area portuale saranno predisposti food truck e punti per la distribuzione dell’acqua. Particolare attenzione sarà riservata anche alla viabilità: per evitare di congestionare il traffico cittadino saranno individuate alcune aree di parcheggio e snodi dai quali partiranno bus navetta diretti verso il porto.

È previsto inoltre un percorso pedonale dedicato per accompagnare i partecipanti fino all’area del palco. Gli aspetti legati alla sicurezza e alla gestione dei flussi saranno affrontati in una riunione convocata per domani mattina in Questura. Il programma definitivo della manifestazione sarà invece presentato venerdì nel corso di una conferenza stampa.

L’ipotesi principale è quella di allestire il palco nell’area del terminal crociere, anche se la scelta deve ancora essere ufficializzata. Restano da confermare anche la partecipazione dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e le modalità dei loro eventuali interventi. Annunciata invece la presenza dei parlamentari e dei presidenti di Regione di Fratelli d’Italia.

Nei prossimi giorni partirà anche la campagna di promozione dell’iniziativa, con i militanti di Gioventù nazionale impegnati nella distribuzione di materiale informativo nelle piazze e sulle spiagge.

A chiudere la manifestazione sarà l’intervento della premier Giorgia Meloni. «Sarà il momento focale di tutto l’evento», ha sottolineato Picaro.

Secondo il sottosegretario Gemmato, la scelta della Puglia non è casuale. «Vogliamo amplificare ciò che di buono è stato fatto dal Governo», ha spiegato, ricordando come la regione abbia fatto registrare per Fratelli d’Italia, nel Mezzogiorno, le percentuali più alte sia alle elezioni europee sia alle ultime regionali.