Bari, crollo palazzina a Carrassi: sei indagati per disastro colposo

Sono sei gli indagati nell’inchiesta sul crollo della palazzina di via Pinto 6, avvenuto nel tardo pomeriggio del 5 marzo scorso nel quartiere Carrassi di Bari: l’edificio, già dichiarato inagibile e sgomberato nel febbraio 2024, collassò provocando il ferimento di una residente, la 74enne Rosalia De Giosa, estratta viva dalle macerie dopo oltre 24 ore di ricerche da parte dei Vigili del Fuoco.

A finire sotto inchiesta, con l’accusa di crollo colposo, sono il titolare della Dell’Aera Costruzioni srl – l’impresa incaricata dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile – il progettista e direttore dei lavori delle opere architettoniche, due progettisti e direttori dei lavori delle opere strutturali e il collaudatore delle stesse opere. L’indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis e dalla pm Silvia Curione, con le indagini affidate alla Squadra Mobile di Bari.

Gli indagati hanno ricevuto la notifica dell’avviso di accertamenti tecnici non ripetibili, che si svolgeranno il 15 ottobre con lo scopo di stabilire se errori di progettazione, omissioni nei controlli o scelte esecutive scorrette abbiano determinato il collasso strutturale che, solo per un caso fortuito, non ha provocato vittime.

La Procura ha individuato come parti offese i condomini della palazzina danneggiata dal crollo e 19 residenti complessivi.

Marina Poci