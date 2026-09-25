Bari, in corteo il sudario con 18mila nomi di bambini uccisi a Gaza

Un lungo telo bianco con 18mila nomi scritti a mano ha attraversato Bari in una marcia silenziosa dedicata ai bambini e alle bambine uccisi a Gaza. Il “sudario”, già portato in altre città italiane, riporta secondo gli organizzatori i nomi delle vittime minorenni registrate dall’inizio della guerra fino a maggio 2025.

Il corteo è partito da largo Adua e ha percorso il lungomare fino a piazza del Ferrarese. Nessuna bandiera di partito: tra i partecipanti soltanto bandiere palestinesi e vessilli della pace. Ad aprire la manifestazione un coro di piccoli studenti dell’Istituto Preziosissimo Sangue, sulle note di Heal the World di Michael Jackson.

Ad accogliere il telo nel capoluogo pugliese una folla di persone di diverse età. Durante la manifestazione è stato letto anche un testo di Paola Caridi. Un partecipante arrivato dalla provincia ha definito «disumano» che l’elenco fosse tanto lungo.

Gli organizzatori hanno spiegato che ogni nome è stato trascritto singolarmente, con l’obiettivo di conservare la memoria di ciascun bambino. Il corteo si è poi snodato in silenzio sul lungomare, sotto la vigilanza delle forze dell’ordine.