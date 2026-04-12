Barletta, clochard preso a calci e pugni muore dopo due giorni di agonia

Jacopo Musti, 49 anni, senza fissa dimora e giunto in Puglia circa sei mesi fa, è morto dopo due giorni di ricovero all’ospedale Dimiccoli di Barletta. L’uomo era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche in seguito a una violenta lite avvenuta nella notte tra venerdì e sabato.

Secondo una prima ricostruzione, Musti sarebbe stato aggredito a mani nude da un coetaneo per motivi ancora in fase di accertamento. Durante la colluttazione aveva riportato un grave trauma cranico, che aveva reso necessario il ricovero immediato.

Nella giornata di oggi è stato constatato il decesso. L’altro uomo coinvolto è stato rintracciato e sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio. Sulla vicenda stanno svolgendo accertamenti i carabinieri.