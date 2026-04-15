Bisceglie, uccide la moglie spingendola giù dal balcone e poi si toglie la vita

Tragedia a Bisceglie, dove una donna di 54 anni, Patrizia Lamanuzzi, è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione in via Vittorio Veneto. Poco dopo, secondo una prima ricostruzione, anche il marito, Luigi Gentile, 61 anni, si sarebbe lanciato nel vuoto. I corpi sono stati trovati uno accanto all’altro sulla rampa del garage del palazzo in cui la coppia viveva.

L’episodio si sarebbe consumato nell’abitazione dei due coniugi, da cui sarebbero precipitati da un’altezza di circa tre metri. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti degli investigatori, ma tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un femminicidio seguito dal suicidio.

A riferire elementi utili ai carabinieri sarebbe stata una vicina di casa, che ha raccontato di aver sentito la donna urlare prima di vederla cadere dal balcone. La stessa testimone avrebbe inoltre riferito che la coppia stava affrontando una separazione.

Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile avevano due figli: uno risiederebbe in Svizzera, l’altro a Trani. La vicenda ha profondamente colpito la comunità cittadina, mentre proseguono le indagini per chiarire con esattezza quanto accaduto.