Bomba nella notte a San Ferdinando di Puglia, distrutto un chiosco in piazza della Costituzione

Paura nella notte a San Ferdinando di Puglia, dove un ordigno ha completamente distrutto un chiosco adibito alla vendita di alimenti in piazza della Costituzione. L’esplosione ha devastato la struttura e provocato un forte boato avvertito nella zona, seminando il panico tra i residenti.

Fortunatamente non si registrano feriti né, al momento, danni ad altri edifici. Il chiosco era chiuso per ferie da ieri sera. L’entità dei danni è ancora in corso di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Al sopralluogo hanno partecipato anche gli specialisti del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Trani e gli artificieri di Bari.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’attentato e risalire ai responsabili.