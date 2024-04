Brindisi: 80enne investita in via Appia, grave in ospedale

Una donna di 80 anni è stata investita nel tardo pomeriggio di oggi, 26 aprile, in via Appia, a Brindisi, in prossimità del supermercato Lidl da una Fiat Grande Punto condotta da una donna. La signora è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale Perrino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro.

Seguiranno aggiornamenti.

