Brindisi, assalto al bancomat delle Poste al Perrino: esplosione nella notte

Un’altra esplosione nella notte a Brindisi. Questa volta nel mirino dei malviventi è finito il bancomat dell’ufficio postale di via Bradano, nel rione Perrino.

L’assalto è avvenuto intorno alle 4. La violenta deflagrazione ha divelto la postazione, proiettando detriti e macerie nel raggio di diversi metri e svegliando di soprassalto numerosi residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le guardie giurate della Cosmopol. Gli investigatori stanno verificando se i banditi siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nello sportello automatico. La Scientifica è al lavoro per i rilievi e per raccogliere eventuali elementi utili all’identificazione degli autori.

L’episodio si inserisce in una lunga scia di assalti agli sportelli automatici che interessa il Brindisino ormai da oltre un anno.

Nel dicembre 2025 era stata colpita la filiale Unicredit di viale Commenda, a Brindisi. Dopo alcuni mesi di tregua, gli assalti sono ripresi durante l’estate: il 15 luglio a Villanova, marina di Ostuni, ai danni della Banca di Credito Cooperativo; il 25 luglio a Mesagne, contro l’Unicredit di via Nino Bixio; il 20 agosto a Francavilla Fontana, ancora una volta ai danni di una filiale Unicredit.

Ora l’ennesimo colpo, nel cuore della notte, al Perrino.