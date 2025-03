Brindisi, chiama il 112 e annuncia di volersi togliere la vita: salvata dai Carabinieri

Nella mattinata di ieri, 18 marzo, una 24enne ha chiamato il numero d’emergenza 112 e, in lacrime, ha annunciato di volersi suicidare. L’operatore l’ha intrattenuta al telefono, instaurando da subito un intenso dialogo fatto di ascolto, supporto e sostegno, riuscendo a carpire la fiducia della donna e a prendere tempo in attesa di localizzare l’abitazione per l’invio di una pattuglia. Dalla conversazione è emerso che la giovane, da sola in casa, era angosciata per alcune vicende di carattere personale che nell’ultimo periodo l’avevano gettata nello sconforto. Il militare, che ha mantenuto il contatto telefonico fino all’arrivo della pattuglia della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, è riuscito a salvare la vita alla donna, facendola desistere dal gesto. I militari intervenuti sono riusciti ad entrare nell’abitazione, trovando la giovane riversa a terra e con alcuni tagli alle braccia che si era procurata con una lametta. Poco dopo è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 che l’ha condotta in ospedale. La capacità dell’operatore della Centrale Operativa di mantenere la calma e di instaurare un dialogo ha impedito che la situazione precipitasse e la collaborazione con la Sezione Radiomobile ha permesso di operare in modo tempestivo e mirato, garantendo l’efficacia dell’intervento.