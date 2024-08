Brindisi: i NAS sospendono attività conserviera e di ristorazione annessa ad agriturismo

Nell’ambito dei controlli svolti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione Sanità di Taranto, mirati a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori, in Brindisi è stata scoperta un’attività abusiva di produzione di semilavorati di prodotti agricoli annessa ad un agriturismo. In particolare, è stato accertato che l’attività è risultata condotta in assenza dei requisiti minimi d’igiene (mancanza di acqua idonea al consumo umano per tutte le attività alimentari svolte) e, in parte, priva dei prescritti titoli autorizzativi. A seguito delle criticità rilevate, i militari operanti hanno richiesto l’intervento sul posto di personale del Dipartimento di Prevenzione SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) dell’ASL di Brindisi che ha disposto la sospensione immediata dell’attività di lavorazione dei prodotti agricoli e deposito di alimenti, nonché di ristorazione. Nella circostanza, il Direttore del predetto Servizio ha disposto la distruzione di una tonnellata di ortaggi essiccati o in fase di essicamento, poiché lavorati in assenza di adeguate procedure di autocontrollo HACCP. Al titolare sono state contestate violazioni pecuniarie per diverse migliaia di euro.

Inoltre, nel corso di altra attività ispettiva, condotta presso un bar-gelateria di Mesagne, i militari hanno accertato la detenzione, per la successiva lavorazione, di kg 130 circa di materie prime e semilavorati per gelateria con TMC (termine minimo di conservazione) scaduto di validità. I prodotti sono stati prontamente sottoposti a sequestro amministrativo. Il titolare è stato segnalato all’Autorità amministrativa competente.

(immagine di repertorio)

