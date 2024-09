Brindisi, incendio al Petrolchimico: nessun ferito, impianto al “minimo tecnico”

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato intorno alle ore 2.45 di oggi, 15 settembre, nel forno 1 dell’impianto cracking di Versalis, nel Petrolchimico di Brindisi: le fiamme, domate nella prima mattinata, non hanno causato feriti tra i lavoratori presenti, anche grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco interni e di quelli del Comando Provinciale di Brindisi.

Al momento l’impianto, in fase di bonifica, è stato posto al cosiddetto “minimo tecnico”, una modalità di funzionamento ridotta: risultano attivate le torce di emergenza e tutte le procedure di sicurezza previste in casi di particolare allarme.

Dell’accaduto è stata prontamente informata la Procura della Repubblica, mentre i tecnici sono al lavoro per comprendere le cause del rogo e le conseguenze dello stesso sull’impianto, anche al fine di stabilire se vi siano le condizioni di sicurezza per continuare a tenerlo in funzione. Sul posto sono intervenuti anche i funzionari di ARPA Puglia per il monitoraggio dell’impatto dell’incendio sull’ambiente.

Marina Poci

