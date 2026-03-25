Brindisi, rissa nei pressi della stazione: un fermo e un ferito

Momenti di forte tensione nella zona della stazione ferroviaria di Brindisi, dove una violenta rissa è scoppiata a pochi passi da un chiosco, sotto gli occhi di numerosi presenti. Il bilancio è di un giovane straniero fermato dalla Polizia e di un uomo ferito, soccorso dal personale del 118.

Secondo una prima ricostruzione, la zuffa sarebbe nata per futili motivi e sarebbe stata aggravata dall’abuso di alcol. Dalle parole si sarebbe rapidamente passati ai fatti, con calci e pugni che hanno reso necessario l’immediato intervento delle forze dell’ordine per evitare conseguenze ancora più gravi e tutelare l’incolumità dei passanti.

La colluttazione, iniziata nei pressi del chiosco, si sarebbe poi spostata fino a piazza Crispi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia locale e il personale sanitario del 118. Ad avere la peggio sarebbe stato un cittadino nordafricano, rimasto ferito al volto con segni evidenti della colluttazione.

La posizione del giovane fermato è ora al vaglio degli investigatori, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti nella rissa.