Brindisi, uomo ferito durante un’aggressione vicino alla stazione: due arresti per rapina

Sabato 4 aprile, intorno alle 22, un uomo è rimasto ferito da un’arma da taglio durante un’aggressione avvenuta in corso Umberto, all’angolo con via Cristoforo Colombo, nei pressi della stazione di Brindisi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti di polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella della rapina. Due cittadini egiziani sono stati accompagnati in questura e, nella notte, su disposizione del pubblico ministero di turno, sono stati arrestati con l’accusa di rapina e trasferiti nel carcere di Brindisi.

La persona ferita ha riportato lesioni lievi ed è stata affidata alle cure dei sanitari in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non destano particolare preoccupazione.

L’episodio riporta l’attenzione sul clima di forte criticità che da tempo interessa l’area compresa tra piazza Crispi, corso Umberto e le strade limitrofe, una zona del centro cittadino già segnata da frequenti tensioni e interventi delle forze dell’ordine. Proprio in questa stessa area, lo scorso 25 marzo, si era verificata un’altra rissa.

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica del ferimento. Gli investigatori non escludono che nell’accaduto possano essere coinvolte anche altre persone.