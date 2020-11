C19: 3 novembre: 61 positivi nel Brindisino. La percentuale in Puglia si alza ancora al 19,5%

Oggi 3 novembre 2020 in Puglia, sono stati effettuati 5.955 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.163 (19,5% contro il 15,4% di ieri) casi positivi: 716 in provincia di Bari, 61 in provincia di Brindisi, 117 in provincia BAT, 115 in provincia di Foggia,45 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 7 attribuiti a residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 12 decessi: 1 in provincia Bat, 11 in provincia di Foggia.