Cadavere sui binari nel Riminese: disagi alla circolazione ferroviaria lungo la dorsale adriatica

È ripresa, ma è fortemente rallentata, la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Ancona dove dalle 6.15 c’era stato uno stop per il ritrovamento di un cadavere sui binari tra Gambettola e Sant’Arcangelo di Romagna, con l’intervento della Polizia Ferroviaria e autorità giudiziaria ancora in corso.

Al momento viene usato un unico binario e i treni – regionali, Alta Velocità e Intercity – registrano ritardi che possono arrivare anche a tre ore.

I treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato.

Trenitalia sta riprogrammando i servizi ed è possibile che si registrino di disagi per i viaggiatori lungo la dorsale Adriatica: già annunciati ritardi sino ad un’ora per le Frecce in viaggio da e per la Puglia.