Caldo estremo in Puglia, allerta rossa anche sabato: a Bari fino a 38 gradi percepiti

Non si allenta la morsa del caldo in Puglia. La Protezione civile ha confermato anche per domani, sabato 29 agosto, il bollettino rosso di livello 3 per le temperature estreme, il grado massimo di allerta previsto per le ondate di calore.

A Bari la temperatura salirà dai 28 gradi attesi intorno alle 8 fino a una massima di 34 gradi alle 14, con una temperatura percepita che potrà raggiungere i 38 gradi.

Il livello 3 viene attivato quando le condizioni di rischio persistono per tre o più giorni consecutivi e comporta la massima attenzione da parte dei servizi sanitari e sociali, soprattutto nei confronti di anziani, bambini, persone con patologie croniche e altri soggetti fragili.

Anche oggi, venerdì 28 agosto, Bari è interessata dal bollino rosso: registrati 27 gradi alle 8 e 35 gradi nelle ore centrali della giornata, con 38 gradi percepiti.

Un lieve miglioramento è previsto per domenica 30 agosto, quando l’allerta scenderà al livello 1, bollino giallo. Le temperature resteranno comunque elevate: 28 gradi alle 8 e 32 gradi alle 14, con valori percepiti fino a 36 gradi.