Caldo, la Puglia non respira: giovedì scatta l’allerta rossa

La morsa del caldo non allenta la presa sulla Puglia. Dopo una giornata con temperature prossime ai 40 gradi in alcune zone, la Protezione civile ha confermato condizioni critiche anche per oggi e soprattutto per giovedì.

Per mercoledì 26 agosto è indicato un livello di allerta arancione, mentre giovedì il livello salirà al rosso nelle aree maggiormente interessate dall’ondata di calore.

Le temperature effettive dovrebbero oscillare generalmente tra i 26 e i 32 gradi, ma l’elevata umidità e le condizioni atmosferiche possono spingere i valori percepiti fino a 35-36 gradi. Nel Barese, durante le ore più calde, sono stati registrati valori prossimi ai 40 gradi.

Il livello rosso non indica semplicemente una giornata molto calda. È il grado più elevato dei sistemi di sorveglianza e segnala condizioni che possono rappresentare un rischio anche per persone sane, oltre che per anziani, bambini, malati cronici e lavoratori esposti all’aperto.

A Bari il caldo ha svuotato strade e piazze nelle ore centrali, mentre il Comune ha intensificato anche gli interventi di irrigazione per ridurre lo stress idrico delle alberature urbane.

Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione nelle ore più calde, bere frequentemente, limitare l’attività fisica e prestare particolare attenzione alle persone fragili.

La previsione indica che la fase più difficile non si concluderà immediatamente: l’ultima parte di agosto resta caratterizzata da temperature nettamente superiori alle medie stagionali.