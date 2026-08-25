Caldo, la Puglia resta nella morsa: allerta arancione mercoledì, rossa giovedì

La morsa del caldo non allenta la presa sulla Puglia, dove sono attese altre due giornate caratterizzate da temperature elevate e condizioni di particolare disagio.

Per mercoledì 26 agosto la Protezione civile regionale segnala un livello di allerta arancione. Le temperature oscilleranno tra i 28 e i 31 gradi, ma i valori percepiti potranno raggiungere i 35 gradi.

La situazione è destinata a peggiorare giovedì 27 agosto, quando l’allerta salirà al livello rosso. Le temperature previste saranno comprese tra 26 e 32 gradi, mentre il caldo percepito potrà arrivare fino a 36 gradi.

Il livello rosso indica condizioni di ondata di calore che possono avere effetti sulla salute anche delle persone sane e comporta l’attivazione dello stato di allerta per i servizi sanitari e sociali. Particolare attenzione è raccomandata alle persone anziane, ai bambini e ai soggetti più vulnerabili.