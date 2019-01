Call center: incontro Planet Group-Slc Cgil dopo denuncia

Una delegazione della Slc Cgil composta da Andrea Lumino (segretario generale Taranto), Tommaso Moscara (segretario generale Lecce-Brindisi) e Rocco Rossini (coordinatore regionale delle TLC) ha incontrato la dirigenza di Planet Group, che gestisce call center a Taranto, Maglie, Lecce, Brindisi e Francavilla Fontana, per affrontare le questioni che nei giorni scorsi hanno indotto il sindacato a rivolgersi alla Procura.

Secondo la Slc Cgil, la società «con regolarità non versa i contributi per i lavoratori (sono state respinte per questo domande di Naspi o di altre prestazioni come maternità ed allattamento), non rispetta gli accordi nazionali di retribuzione, né garantisce condizioni di sicurezza». Planet Group aveva poi inviato una lettera ai lavoratori sostenendo che se il call center dovesse chiudere, il sindacato avrebbe una grossa responsabilità.

«I rappresentanti dell’azienda – sottolinea in una nota il segretario della Slc Cgil di Taranto Andrea Lumino – hanno preso atto con rammarico del protrarsi dei problemi che sono stati oggetto di segnalazione negli ultimi due anni. L’azienda ha recepito le nostre rimostranze, manifestando la propria disponibilità a lavorare per definire un percorso di rientro dalle criticità». La Slc Cgil «manifesta la propria soddisfazione per il nuovo approccio che Planet Group sta rivolgendo alle denunce del sindacato, frutto dell’impegno della determinazione e del coraggio dei lavoratori, delle lavoratrici e dei nostri rappresentanti. Ovviamente l’impegno e l’attenzione della Slc Cgil rimarrà ai massimi livelli fino alla completa e definitiva soluzione dei problemi esistenti».