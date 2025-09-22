Carabiniere barese muore in servizio durante una sagra nelle Marche: aveva 46 anni

Un carabiniere barese di 46 anni residente nelle Marche, Domenico Caradonna, è morto nella serata di venerdì 19 settembre, probabilmente a causa di un malore, mentre era impegnato in servizio di sicurezza alla tradizionale Sagra dell’Uva di Cerreto d’Esi, in provincia di Pesaro: l’uomo si è improvvisamente accasciato intorno alle 22.30 davanti agli occhi dei colleghi e dei presenti. I soccorsi sono stati immediati, ma le manovre di rianimazione, iniziate dal personale di un’ambulanza che si trovava sul posto e proseguite anche dall’equipe dell’automedica giunta da Fabriano, purtroppo non hanno sortito effetto.

Caradonna, sposato e padre di una bambina di sette anni, prestava servizio presso il Nucleo Cinofili del Comando Provinciale di Pesaro-Urbino, in cui conduceva il cane Kevin: sul territorio era molto conosciuto per le numerose operazioni antidroga al parco Miralfiore di Pesaro, che negli anni hanno portato a importanti risultati nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le cause del decesso restano da chiarire, anche se non è esclusa l’ipetesi dello shock anafilattico.

Grande la commozione tra i colleghi e tra chi lo conosceva: i compagni di lavoro, profondamente colpiti, lo descrivono come “un professionista stimato e una persona generosa, sempre disponibile con tutti”.

Marina Poci

(foto da Il Resto del Carlino)