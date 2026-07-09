Carabinieri a cavallo nei boschi della Murgia: controlli straordinari nelle aree naturalistiche

Controlli straordinari nei boschi e lungo i sentieri della Murgia per garantire maggiore sicurezza nelle aree rurali e naturalistiche più frequentate. L’Arma dei Carabinieri ha predisposto un dispositivo di vigilanza che prevede anche l’impiego dei militari a cavallo del 4° Reggimento di Roma.

Il servizio nasce dall’esigenza di presidiare zone spesso difficili da raggiungere con i normali mezzi a motore, caratterizzate da sentieri impervi, fitta vegetazione e tratti isolati. In questo contesto, il pattugliamento a cavallo rappresenta una soluzione particolarmente efficace, consentendo ai militari di muoversi con agilità anche nelle aree meno accessibili.

Le attività di perlustrazione stanno interessando alcuni dei principali siti naturalistici e turistici del territorio murgiano. A Gravina in Puglia i controlli riguardano l’area picnic della Pineta e il Bosco Difesa Grande; ad Altamura l’area del Pulo e la storica via Vecchia Buoncammino; a Cassano delle Murge la Foresta Mercadante; a Santeramo in Colle il Bosco Galietti.

I militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, insieme al personale del 4° Reggimento a cavallo, stanno monitorando boschi, parchi rurali e sentieri con un duplice obiettivo: prevenire reati ambientali e rurali, come incendi boschivi, sversamenti illeciti di rifiuti, abusivismo e furti nelle masserie o di mezzi agricoli, e garantire maggiore vicinanza ai cittadini che frequentano queste aree.

La presenza dei Carabinieri a cavallo consente inoltre un intervento più rapido in caso di escursionisti smarriti o persone in difficoltà nei punti più impervi. Un servizio che unisce controllo del territorio, prevenzione e prossimità, rafforzando il presidio di sicurezza anche nei luoghi più isolati della Murgia.